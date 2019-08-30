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Савичева и Стрельникова решено поощрить за заслуги в развитии Пензы

20:19 | 30.08.2019 | Общество

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Решение о поощрении памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» двоих депутатов гордумы шестого созыва — руководителя ООО «АлексСтрой» Алексея Савичева и директора по экономике ООО «Промтехлитье» Александра Стрельникова — принято в ходе 60-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 августа.

Савичева и Стрельникова решено поощрить за заслуги в развитии Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они отмечены за высокую гражданскую ответственность, инициативность, добросовестное исполнение депутатского долга, активную общественную, социальную и благотворительную деятельность, вклад в развитие малого и среднего бизнеса, совершенствование нормативной правовой базы и укрепление местного самоуправления в Пензе.

Кроме того, принято решение наградить почетной грамотой депутата Андрея Воскресенского, который также является директором МАУ «Пензенский зоопарк», и начальника юридического отдела гордумы Дениса Фунякина.

Помимо этого, было поддержано предложение об объявлении благодарности двоим депутатам — руководителю операционного офиса «Пензенский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» Алексею Рогонову и заместителю гендиректора ООО «Автодорога» Алексею Недопекину, помощникам народных избранников — Павлу Маркину, Наталье Маркиной и Надежде Черношейкиной, а также сотрудникам аппарата гордумы — начальнику орготдела Татьяне Жидковой, завсектором «Канцелярия» общего отдела Тамаре Агарковой и главному специалисту юротдела Алле Поповой.

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