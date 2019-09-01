Сотрудники Росгвардии будут дежурить вблизи пензенских школ в День знаний Общество

Пенза, 1 сентября 2019. PenzaNews. Около 150 сотрудников управления Росгвардии по Пензенской области будут задействованы в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан во время праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, которые пройдут в регионе 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Предварительно представители Росгвардии совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области и органов образования проверили все учреждения.

Также проведены рабочие встречи с руководителями частных охранных организаций (ЧОПов) по вопросам повышения эффективности работы.

В течение сентября сотрудники Росгвардии намерены провести ряд акций по правовому информированию и профилактических бесед с учащимися.