Пензенское УМВД приступило к формированию нового состава общественного совета Общество

Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области приступило к процедуре формирования нового состава общественного совета.

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Согласно данным, размещенным на сайте ведомства, прием заявлений от кандидатов продлится до предстоящего воскресенья, 8 сентября.

В соответствии с указом президента РФ от 23 мая 2011 года №668 «Об общественных советах при министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах», данный совещательный орган формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, представителей общественных объединений и организаций.

При этом имеется ряд ограничений. Членами общественного совета не могут быть, в частности, лица, имеющие гражданство иностранного государства или судимость, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу либо неоднократно подвергавшиеся административному наказанию в течение последнего года. Также в состав общественного совета не допускаются состоявшие в нем ранее лица, членство которых было прекращено в связи с нарушением кодекса этики.

В приказе МВД России «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 23 мая 2011 года №668» говорится, что количественный состав общественного совета определяется руководителем территориального органа МВД России. Как правило, он не должен превышать 30 человек.

Персональный состав общественного совета формируется главой УМВД на основе поступивших предложений и с учетом результатов консультаций с руководителем субъекта РФ, общественными объединениями и организациями.

Первое заседание должно быть проведено не позднее чем через 30 дней после утверждения персонального состава.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первое заседание нынешнего состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области состоялось 29 ноября 2016 года.

Председателем был избран заведующий кафедрой «Частное и публичное право» ПГУ Глеб Синцов, заместителями — доцент кафедры «Математика» ПензГТУ Ольга Логвина и худрук областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков, секретарем — сопредседатель совета молодых юристов реготделения Ассоциации юристов России Евгений Сербес.

Согласно сведениям, размещенным на сайте ведомства, в состав общественного совета входят 19 человек.