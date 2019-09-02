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Уволенному из пензенской полиции блогеру не удалось восстановиться на службе

15:39 | 02.09.2019 | Общество

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Пенза, 2 сентября 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Пензы от 7 мая 2019 года, которым бывшему сотруднику полиции Роману Пиракову отказано в удовлетворении иска о восстановлении на службе в органах внутренних дел.

Уволенному из пензенской полиции блогеру не удалось восстановиться на службе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу бывшего стража порядка 27 августа. В результате она оставлена без удовлетворения.

Согласно материалам дела, с 2014 года Роман Пираков проходил службу в органах внутренних дел.

25 января 2019 года была назначена служебная проверка, основанием для которой послужило размещение в интернете видеороликов с участием старшего сержанта, который на тот момент занимал должность полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Пензенскому району.

По ее результатам на основании приказа УМВД России по Пензенской области от 6 февраля Роман Пираков привлечен к дисциплинарной ответственности.

Приказом ОМВД России по Пензенской области сотрудник уволен на основании п. 9 ч. 3 ст. 82 федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — в связи с совершением проступка, порочащего честь полицейского.

Это, согласно выводам суда, выразилось в принятии участия в съемках видеороликов негативного содержания и их последующем размещении в интернете для неограниченного круга пользователей. В одном из них старший сержант раздевался за деньги. Довод истца о том, что данное видео было снято несколько лет назад — до поступления на службу в органы внутренних дел, суд счел несостоятельным и противоречащим собранным по делу доказательствам.

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