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Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 12 лет

08:00 | 03.09.2019 | Общество

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Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Двенадцать лет со дня запуска в интернет сайта «PenzaNews» — первого частного независимого информационного агентства Пензенской области, беспрерывно работающего с 2007 года — исполнилось во вторник, 3 сентября.

Сайту ИА «PenzaNews» исполнилось 12 лет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За это время на интернет-ресурсе опубликовано около 140 тыс. информационных материалов о событиях в Пензе и области, а также в России и за рубежом.

Кроме новостных сообщений, на сайте представлены фоторепортажи с различных мероприятий, в том числе федерального уровня, интервью, статьи, аналитические материалы и биографии известных людей. Постоянно проводятся онлайн-опросы на актуальные темы.

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Количество просмотров страниц сайта ИА «PenzaNews» за II квартал превысило 3,8 млн.

Информагентство «PenzaNews» является единственным СМИ в Пензенской области, которое с июля 2011 года имеет регулярно обновляемую ленту новостей на английском языке.

Ежедневно над созданием контента высокого качества, который цитируют не только российские, но и зарубежные издания, трудится профессиональный коллектив журналистов, руководствуясь принципами точности, честности и оперативности.

Сотрудники агентства «PenzaNews» дорожат доверием читательской аудитории и искренне гордятся тем, что работают в СМИ, которое за годы своей непрерывной деятельности снискало уважение и по праву заслужило репутацию проверенного, надежного и объективного источника информации.

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