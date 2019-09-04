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Во всех районах Пензы 6 сентября пройдут приемы граждан

13:45 | 04.09.2019 | Общество

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Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Приемы граждан будут организованы во всех районах Пензы в предстоящую пятницу, 6 сентября.

Во всех районах Пензы 6 сентября пройдут приемы граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они состоятся одновременно — в период с 16.00 до 19.00 — на различных площадках.

В Железнодорожном районе приемы граждан пройдут в ледовом комплексе «Золотая шайба», центре культуры и досуга в Ахунах и доме народного творчества, в Ленинском — во дворах домов №18 на улице Урицкого и №7 на улице 8 Марта, в Октябрьском — в физкультурно-оздоровительном комплексе «Чайка», библиотеке №1 и детской музыкальной школе №7, в Первомайском — в доме детского творчества №2 и  ФОКе «Надежда».

Отвечать на вопросы жителей и давать необходимые разъяснения будут чиновники, представители здравоохранения, сферы ЖКХ и социальных служб.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, глава региона Иван Белозерцев также в этот день проведет прием граждан, который состоится в приемной президента России в здании администрации Железнодорожного района Пензы.

По ее словам, не исключено, что, если останется время, губернатор посетит и другие площадки.

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