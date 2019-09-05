В Пензе пройдет акция «Трезвость — выбор сильных» Общество

Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Профилактическая акция «Трезвость — выбор сильных» будет проведена в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской в Пензе в среду, 11 сентября.

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Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, в ходе нее специалисты нескольких медицинских организаций будут консультировать жителей. Психолог ответит на вопросы прохожих, связанные с профилактикой и лечением алкоголизма. Кроме того, всем желающим будет предложено измерить уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, а также рассчитать индекс массы тела.

Планируется, что волонтеры будут раздаваться памятки и брошюры, рассказывающие о негативном влиянии зависимостей на организм.

Акция пройдет в рамках Всероссийского дня трезвости, который приурочен к церковному празднику — Усекновению главы Иоанна Предтечи.