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В Пензе пройдет акция «Трезвость — выбор сильных»

14:30 | 05.09.2019 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Профилактическая акция «Трезвость — выбор сильных» будет проведена в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской в Пензе в среду, 11 сентября.

В Пензе пройдет акция «Трезвость — выбор сильных». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области, в ходе нее специалисты нескольких медицинских организаций будут консультировать жителей. Психолог ответит на вопросы прохожих, связанные с профилактикой и лечением алкоголизма. Кроме того, всем желающим будет предложено измерить уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, а также рассчитать индекс массы тела.

Планируется, что волонтеры будут раздаваться памятки и брошюры, рассказывающие о негативном влиянии зависимостей на организм.

Акция пройдет в рамках Всероссийского дня трезвости, который приурочен к церковному празднику — Усекновению главы Иоанна Предтечи.

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