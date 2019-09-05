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В Пензенской области 6 сентября пройдет операция «Пешеход»

18:42 | 05.09.2019 | Общество

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Пенза, 5 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» в Пензенской области в предстоящую пятницу, 6 сентября.

В Пензенской области 6 сентября пройдет операция «Пешеход». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, основной задачей является повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников дорожного движения, а также предупреждение ДТП.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции напомнят жителям, что при пересечении проезжей части, а также при движении по обочине или краю дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.

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