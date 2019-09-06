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Около амбулатории на улице Пионерской в Пензе предусмотрят парковку

11:57 | 06.09.2019 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Парковочные места для пациентов должны быть созданы вблизи здания амбулатории врачей общей практики на улице Пионерской в Пензе, где проходит капитальный ремонт. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Около амбулатории на улице Пионерской в Пензе предусмотрят парковку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продумайте все так, чтобы рядом были парковочные места и у людей, которые будут посещать амбулаторию, была возможность поставить машины поблизости от учреждения здравоохранения», — сказал он в ходе посещения объекта в пятницу, 6 сентября.

Глава региона осмотрел обновляемые помещения и высоко оценил качество работ.

«Обратите внимание на отопительные системы, ищите конструктивные решения, регулируйте и промывайте батареи, чтобы не было сбоев в работе с началом холодного сезона», — рекомендовал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, после завершения ремонта в здании будет размещен круглосуточный пункт оказания медицинской помощи.

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