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В Пензе состоялся гарнизонный смотр строевых подразделений полиции и Росгвардии

17:15 | 06.09.2019 | Общество

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Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Гарнизонный смотр строевых подразделений полиции и Росгвардии, а также добровольных народных дружин состоялся на Юбилейной площади Пензы в пятницу, 6 сентября.

В Пензе состоялся гарнизонный смотр строевых подразделений полиции и Росгвардии

Фото: 58.мвд.рф

В нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, ОМОНа и вневедомственной охраны.

Обращаясь к присутствующим, начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и дружинников за несение службы и обеспечение безопасности граждан.

Он также вручил почетные грамоты и передал начальникам городских отделов полиции ключи от шести новых служебных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ими будут пользоваться представители подразделений ППС, охраны и конвоирования.

В завершение смотра сотрудники подразделений торжественным маршем прошли по площади и направились к местам несения службы.

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