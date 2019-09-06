В Пензе состоялся гарнизонный смотр строевых подразделений полиции и Росгвардии
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Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Гарнизонный смотр строевых подразделений полиции и Росгвардии, а также добровольных народных дружин состоялся на Юбилейной площади Пензы в пятницу, 6 сентября.
Фото: 58.мвд.рф
В нем приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, ОМОНа и вневедомственной охраны.
Обращаясь к присутствующим, начальник управления МВД России по Пензенской области Сергей Щеткин поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и дружинников за несение службы и обеспечение безопасности граждан.
Он также вручил почетные грамоты и передал начальникам городских отделов полиции ключи от шести новых служебных автомобилей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ими будут пользоваться представители подразделений ППС, охраны и конвоирования.
В завершение смотра сотрудники подразделений торжественным маршем прошли по площади и направились к местам несения службы.