Вице-мэр Пензы внес предложения по ремонту дорог в 2020 году Общество

Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин рекомендовал внести ряд улиц в предварительный перечень для ремонта в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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«В предварительный список надо включить такие объекты как проспект Строителей, улицы Окружную, Карла Маркса, Ставского, Кураева, Луначарского, Терновского, Куприна, Ленинградскую, Пацаева, Толстого», — сказал он в ходе совещания в департаменте ЖКХ города в субботу, 7 сентября.

Юрий Ильин напомнил, что в план ремонта дорог в 2020 году намечено внести более 50 объектов общей протяженностью около 60 км и площадью свыше 850 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба мэрии.