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По проекту «БКАД» в Пензе отремонтировано 85 объектов

12:33 | 07.09.2019 | Общество

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Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Работы на 85 объектах, включенных в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), завершены в Пензе. Об этом сообщил директор городского департамента ЖКХ Максим Иванкин.

По проекту «БКАД» в Пензе отремонтировано 85 объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На данный момент полностью завершен ремонт 85 объектов. На остальных работы завершаются — идет устройство верхнего слоя асфальта, обустройство тротуаров, благоустройство прилегающей территории», — сказал он в ходе совещания в департаменте в субботу, 7 сентября.

Глава учреждения назвал в числе объектов, где ремонт подходит к концу, улицы Островского, Большую Бугровку, Ключевую, Тимирязева, Новый Кавказ и Шевченко.

«Все работы идут по графику. Подрядные организации завершат запланированные объемы в срок», — цитирует Максима Иванкина пресс-служба мэрии.

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