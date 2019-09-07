Трагически погиб Олег Селезнев Общество

Пенза, 7 сентября 2019. PenzaNews. Член пензенского областного комитета КПРФ, помощник депутата Госдумы России Олег Селезнев трагически погиб на 65-м году жизни в ночь на субботу, 7 сентября.

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В некрологе, размещенном на сайте обкома, отмечается, что Олег Селезнев внес неоценимый вклад в развитие Пензы и коммунистического движения в регионе: в разные годы он работал в образовательных учреждениях, занимал различные партийные должности, избирался депутатом городской думы.

В тексте подчеркивается, что еще одной трудовой вехой в жизни Олега Селезнева было курирование строительства дворца спорта «Буртасы». До трагической гибели он занимался реконструкцией бывшего дома офицеров на Западной поляне в Пензе.

«Олег Селезнев известен пензенцам как яркий оратор, несущий слова правды людям, борец за справедливость и трудовой народ. Он никогда не проходил мимо чужой беды. Честный, чуткий, открытый, внимательный к людям — все это о нашем товарище Олеге Селезневе. Все силы вкладывал в своих учеников, студентов, партийную работу. Мы помним о товарище Селезневе с уважением и любовью. Он навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Прощание с Олегом Селезневым состоится в ритуальном зале пензенской городской клинической больницы №4 в понедельник, 9 сентября, в 10.00.