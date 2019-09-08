В пензенском СИЗО проголосовали 55 человек Общество

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. 55 граждан, содержащихся в следственном изоляторе №1 на улице Каракозова в Пензе, проголосовали на выборах депутатов гордумы седьмого созыва в воскресенье, 8 сентября.

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То, как организован процесс голосования в СИЗО-1, проконтролировала пензенский омбудсмен Елена Рогова. В центре ее внимания было соблюдение избирательных прав граждан, имеющих статус подозреваемых, обвиняемых и осужденных, приговор в отношении которых пока не вступил в законную силу.

Жалоб и заявлений во время ее пребывания в учреждении не поступило.

Также голосование состоялось на базе исправительной колонии №4, где располагается помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Там свое избирательное право реализовали 24 человека.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области, нарушений в учреждениях, подведомственных региональному управлению ФСИН России, не выявлено.