EN
19:07:46 Воскресенье, 8 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском СИЗО проголосовали 55 человек

13:48 | 08.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. 55 граждан, содержащихся в следственном изоляторе №1 на улице Каракозова в Пензе, проголосовали на выборах депутатов гордумы седьмого созыва в воскресенье, 8 сентября.

В пензенском СИЗО проголосовали 55 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

То, как организован процесс голосования в СИЗО-1, проконтролировала пензенский омбудсмен Елена Рогова. В центре ее внимания было соблюдение избирательных прав граждан, имеющих статус подозреваемых, обвиняемых и осужденных, приговор в отношении которых пока не вступил в законную силу.

Жалоб и заявлений во время ее пребывания в учреждении не поступило.

Также голосование состоялось на базе исправительной колонии №4, где располагается помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Там свое избирательное право реализовали 24 человека.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области, нарушений в учреждениях, подведомственных региональному управлению ФСИН России, не выявлено.

Загрузка...
Читайте также
Явка на выборах в Пензенской области к вечеру составила около 39% В строительство дороги на улице Алой в Засечном вложат 70,5 млн. рублей
В Пензе планируется отремонтировать дорогу на улице Максима Горького В Пензе женщину обокрали в храме во время воскресной службы
Пензенская «Юность» вступит в борьбу за Кубок России по баскетболу 18 сентября Пензенская симфоническая капелла откроет сезон в Международный день музыки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement