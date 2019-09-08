В Пензе планируется отремонтировать дорогу на улице Максима Горького Общество

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы» объявило электронный аукцион по определению подрядчика на выполнение ремонта проезжей части на улице Максима Горького — от дома №7 в районе набережной до улицы Кураева.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 17 млн. рублей.

Согласно данным портала госзакупок, работы будут финансироваться из бюджетов трех уровней — федерального, областного и городского.

Документацией предусмотрено обновление дорожного покрытия на площади 15,8 тыс. кв. метров, при этом верхний слой намечено выполнить из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

Помимо этого, планируется установить новые бордюры и привести в нормативное состояние люки смотровых колодцев.

Электронный аукцион назначен на 18 сентября.

Ремонтные работы требуется выполнить до 20 октября 2019 года.