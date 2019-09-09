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МРЭО ГИБДД в Заречном закроют с 1 ноября

14:20 | 09.09.2019 | Общество

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Заречный, 9 сентября 2019. PenzaNews. Межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение (МРЭО) ГИБДД управления МВД России по Пензенской области с местом дислокации в городе Заречном прекратит свою деятельность с 1 ноября.

МРЭО ГИБДД в Заречном закроют с 1 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, это связано с оптимизацией деятельности подразделений, оказывающих гражданам государственные услуги.

Для регистрации транспортных средств и сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами жителям Заречного рекомендуется обращаться в другие подразделения.

В случае необходимости для жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) планируется организовывать выездные мероприятия по оказанию госуслуг в определенные дни месяца.

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