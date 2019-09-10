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В год 150-летия со дня рождения Куприна благоустроят центр Наровчата

15:49 | 10.09.2019 | Общество

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Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал благоустроить центральную часть Наровчата в связи с предстоящим празднованием 150-летия со дня рождения писателя Александра Куприна.

В год 150-летия со дня рождения Куприна благоустроят центр Наровчата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Наровчате прошу при формировании предложений на развитие комфортной среды учесть это обстоятельство, потому что много будет гостей», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 10 сентября.

Иван Белозерцев добавил, что начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе должен принять участие в разработке проекта по реконструкции улично-дорожной сети вблизи памятника писателю.

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