В год 150-летия со дня рождения Куприна благоустроят центр Наровчата Общество

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал благоустроить центральную часть Наровчата в связи с предстоящим празднованием 150-летия со дня рождения писателя Александра Куприна.

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«В Наровчате прошу при формировании предложений на развитие комфортной среды учесть это обстоятельство, потому что много будет гостей», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 10 сентября.

Иван Белозерцев добавил, что начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе должен принять участие в разработке проекта по реконструкции улично-дорожной сети вблизи памятника писателю.