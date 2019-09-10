В год 150-летия со дня рождения Куприна благоустроят центр Наровчата
Печать
Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал благоустроить центральную часть Наровчата в связи с предстоящим празднованием 150-летия со дня рождения писателя Александра Куприна.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В Наровчате прошу при формировании предложений на развитие комфортной среды учесть это обстоятельство, потому что много будет гостей», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области во вторник, 10 сентября.
Иван Белозерцев добавил, что начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе должен принять участие в разработке проекта по реконструкции улично-дорожной сети вблизи памятника писателю.