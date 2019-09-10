В Пензе изъято 70 кг орехов неизвестного происхождения Общество

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Около 70 кг орехов неизвестного происхождения, продажа которых осуществлялась в одном из торговых центров Пензы, изъято из реализации. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил в пресс-службе Саратовской таможни.

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В ведомстве уточнили, что продукция без маркировки и сопроводительных документов была выявлена в ходе проверки, проведенной совместно с представителями пензенской транспортной прокуратуры и территориального управления Россельхознадзора.

«Должностными лицами пензенской транспортной прокуратуры на указанные товары наложен арест, и они переданы владельцу на ответственное хранение до вынесения постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», — пояснили в пресс-службе.