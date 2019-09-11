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Сергей Козлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

14:52 | 11.09.2019 | Общество

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Москва, 11 сентября 2019. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сергей Козлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: 58.mchs.gov.ru

Государственную награду ему вручил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Евгений Зиничев.

Церемония, в ходе которой были отмечены заслуги 11 представителей ведомства, состоялась по итогам коллегии МЧС России в Москве в минувший вторник, 10 сентября.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ведомства, Сергей Козлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в соответствии с указом №398, который президент России Владимир Путин подписал 26 августа 2019 года.

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