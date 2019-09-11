Сергей Козлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Общество

Москва, 11 сентября 2019. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Государственную награду ему вручил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Евгений Зиничев.

Церемония, в ходе которой были отмечены заслуги 11 представителей ведомства, состоялась по итогам коллегии МЧС России в Москве в минувший вторник, 10 сентября.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ведомства, Сергей Козлов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в соответствии с указом №398, который президент России Владимир Путин подписал 26 августа 2019 года.