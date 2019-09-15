В Пензе активисты убрали мусор на берегу Суры Общество

Пенза, 15 сентября 2019. PenzaNews. Активисты движения «Зеленая волна», действующего при областном отделении Русского географического общества (РГО), убрали мусор с прибрежной территории в центре Пензы в ходе акции «День реки Суры».

Фото: пензенское областное отделение РГО

В их числе были учащиеся и педагоги гимназии №1, школ №№28, 36, 57, 58, 59, 66, лицея №29, а также студенты Пензенского государственного университета.

«Подобные акции создают условия для массового общественного участия граждан в деле охраны природы, привлечения внимания к экологическим проблемам региона. […] Я уверен, что скоро мы вернемся к своей первоначальной идее, что это будет праздник Суры, когда на это место можно будет приходить не убираться, а отдыхать и воспевать красоту нашей главной водной артерии», — отметил председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

По данным оргкомитета акции, уборка проводилась на протяжении двух часов. Мусор был собран в мешки, которые сложены на специально отведенной для этого площадке.

Предполагается, что вывоз отходов организует районная администрация, сообщает пресс-служба реготделения РГО.