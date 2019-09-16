Стало известно, как будет ходить общественный транспорт Пензы во время реконструкции моста Общество

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. 11 муниципальных маршрутов регулярных перевозок будет изменено в Пензе в связи с закрытием Бакунинского моста на реконструкцию с предстоящего четверга, 19 сентября. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника городского управления транспорта и связи Михаил Глушков.

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«Реконструкция Бакунинского моста задевает интересы 11 маршрутов. Эти маршруты выполняли около 2 тыс. рейсов ежесуточно через Бакунинский мост», — уточнил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии Пензы в понедельник, 16 сентября.

Михаил Глушков пояснил, что наибольший крюк придется делать автобусу №82С, который теперь будет ходить через Пензу-III, благодаря чему определенные категории жителей микрорайона смогут пользоваться льготным проездом.

«На улице Злобина будут оборудованы дополнительно две остановки и один пешеходный переход, потому что если до этого […] ходили только автобусы малого класса и они могли останавливаться там, где позволяют правила дорожного движения, то автобусы большого класса обязаны останавливаться только в местах остановок общественного транспорта», — отметил он.

В свою очередь вице-мэр Денис Леонтьев добавил, что маршруты общественного транспорта Заречного, следующего из закрытого административно-территориального образования в областной центр, определены, однако давать какие-либо комментарии на этот счет он не стал, пояснив, что этот вопрос находится в компетенции администрации ЗАТО.

Направления движения общественного транспорта на период реконструкции Бакунинского моста в Пензе:

1. Через мост имени ФУ БХУХО (Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия), или Леонидовский путепровод:

маршрутки №9М и №93: остановка «Автоколонна №1546» — мост имени ФУ БХУХО — улица Урицкого — остановка «Центральный рынок» на улице Суворова и далее по маршрутам в обоих направлениях;

маршрутки №9К и №99: остановка «Автоколонна №1546» — мост имени ФУ БХУХО — улица Кирова — улица Чехова — улица Суворова и далее по маршрутам; в обратном направлении: улица Суворова — улица Урицкого — мост имени ФУ БХУХО — улица Измайлова и далее по маршрутам.

2. Через Большой Сурский мост:

маршрутки №9, №20, №73: остановка «Фабричная» — Горбатов переулок — улица Транспортная — улица Кустанайская — улица Долгорукова — улица Чаадаева — Сурский мост — улица Луначарского — улица Старо-Черкасская — улица Огородная — улица Восточная — улица Сурская — улица Чехова — улица Суворова и далее по маршрутам;

маршрутки №59: остановки «Фабричная» — Горбатов переулок — улица Транспортная — улица Кустанайская — улица Долгорукова — улица Чаадаева — улица Луначарского и далее по маршруту.

маршрутки №24: остановка «Улица Свободы» — улица Кустанайская — улица Долгорукова — улица Чаадаева — Сурский мост — улица Луначарского — улица Старо-Черкасская — улица Огородная — улица Восточная — улица Сурская — улица Чехова — улица Суворова и далее по маршруту; в обратном направлении: Пенза-I — улица Суворова — улица Урицкого — мост имени ФУ БХУХО — улица Измайлова — улица Автономная — улица Тарханова — Горбатов переулок — улица Транспортная и далее по маршруту.

3. Через Свердловский мост:

автобусы №82С: остановка «Фабричная» — улица Ерик — улица Злобина — улица Сердобская — улица Тухачевского — улица Свердлова — улица Калинина — улица Кирова и далее по маршруту в обоих направлениях;

маршрутки №80: остановка «Сбербанк» — улица Плеханова — улица Бакунина — улица Чехова — улица Суворова и далее по маршруту без заезда в микрорайон «Пенза-III».