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В Пензе на 101-м году жизни умер полковник милиции в отставке Эдуард Александров

14:42 | 18.09.2019 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Бывший заместитель начальника УВД по Пензенской области полковник милиции в отставке Эдуард Александров скончался на 101-м году жизни во вторник, 17 сентября.

В Пензе на 101-м году жизни умер полковник милиции в отставке Эдуард Александров

Фото: 58.мвд.рф

«Эдуард Владимирович прожил жизнь достойного семьянина, добросовестного работника и уважаемого гражданина своей страны. Память о нем навсегда останется в сердцах родных, близких и сослуживцев», — говорится в некрологе, распространенном пресс-службой управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что прощание с Эдуардом Александровым состоится в ритуальном зале областной больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий четверг, 19 сентября.

Александров Эдуард Владимирович родился 30 августа 1919 года.

В 1937 году начал трудовую деятельность учителем в средней школе в Пермской области.

В сентябре 1939 года был призван в армию.

В марте 1940 года поступил в кемеровское пехотное училище.

С июля 1941 года по май 1942 года служил в Красной армии. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Ленинградском и Волховском фронтах, дважды был ранен.

С 1942 года по февраль 1954 года состоял на оперативной работе в территориальных органах милиции Пермской области. Прошел путь от старшего оперуполномоченного до заместителя начальника областного управления милиции УМВД Пермской области.

В 1954 году был назначен начальником управления милиции, заместителем начальника УМВД Пензенской области.

С 1958 по 1963 годы работал заместителем начальника УВД по кадрам.

С 1963 года до ухода на пенсию по болезни в 1970 году был заместителем начальника управления охраны общественного порядка пензенского облисполкома по милиции.

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