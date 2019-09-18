Пензенское районное управление АО «Транснефть – Дружба» провело учения на реке Суре Общество

Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Пензенское районное управление АО «Транснефть – Дружба» провело комплексное учебно-тренировочное занятие на подводном переходе магистрального нефтепровода «Куйбышев — Унеча-2» через реку Суру в Кузнецком районе.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Целями учений являлись проверка готовности и совершенствование взаимодействия эксплуатационно-ремонтного, оперативно-ремонтного и оперативного персонала в аварийных ситуациях.

По сценарию, оператор нефтеперекачивающей станции «Кузнецк» зафиксировал снижение давления ниже допустимого уровня на участке магистрального нефтепровода в месте пересечения Суры. Управляющий диспетчер районного диспетчерского пункта условно остановил перекачку нефти.

Патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы (ЛАЭС) «Кузнецк» оперативно выехала к предполагаемому месту «разгерметизации» трубопровода и подтвердила «выход нефти» на водную поверхность, провела анализ состояния газовоздушной смеси, приняла меры по предотвращению возгорания и несчастных случаев.

Место условной аварии было обозначено предупредительными знаками и оградительной лентой. Совместно с представителями службы безопасности было выставлено оцепление для исключения возможности проезда транспорта, кроме ремонтных служб, и прохода посторонних лиц до полного устранения последствий «повреждения».

Прибывшие на основные рубежи локализации аварийные бригады ЛАЭС «Пенза-1», «Пенза-2», «Кузнецк», центральной ремонтной службы Пензенского районного управления АО «Транснефть – Дружба» установили боновые заграждения. «Нефтяное пятно» было локализовано и ликвидировано при помощи нефтесборочного оборудования. Сотрудники экоаналитической лаборатории непрерывно проводили отбор и контроль проб поверхностных вод, почвы и атмосферного воздуха.

К участию в локализации и ликвидации условного разлива были привлечены 48 человек, задействовано 20 единиц автотранспорта и спецтехники, а также более 860 метров боновых заграждений.

Все поставленные в ходе учебно-тренировочного занятия задачи были выполнены в установленные регламентом сроки, сообщается на сайте АО «Транснефть – Дружба».