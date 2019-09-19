Пензенская область присоединится к акции «Всемирный день чистоты» Общество

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединится к волонтерской акции «Всемирный день чистоты «Сделаем! 2019», которая пройдет по инициативе неравнодушных граждан в субботу, 21 сентября.

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Как сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, все желающие смогут внести свой вклад в поддержание чистоты и порядка, приняв участие в субботнике. Основное мероприятие на территории региона пройдет в полдень в сквере «45 меридиан».

Также популярные места отдыха, нуждающиеся в уборке, будут определены в муниципальных районах области.

Волонтерская акция «Всемирный день чистоты «Сделаем!» призвана объединить представителей общества, власти, СМИ и бизнеса в одну команду для уборки мусора и сохранения устойчивой чистоты. Акцент делается на природных территориях — лесах, полянах, берегах. Там, где это возможно, организуется раздельный сбор отходов.

Помимо этого, команды проводят просветительские мероприятия.