EN
09:50:52 Четверг, 19 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенские активисты начали поиски родных бойца Александра Калина, пропавшего в 1941 году

09:44 | 19.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Представители Поискового движения России обратились к жителям Пензы с просьбой помочь найти родственников уроженца Пензы Александра Калина, останки которого обнаружены активистами отряда «Рубеж» на территории Запорожской области Украины.

Пензенские активисты начали поиски родных бойца Александра Калина, пропавшего в 1941 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, личность мужчины 1922 года рождения удалось установить благодаря медальону, в котором был указан его адрес: Пенза, улица Московская, 60, а также имя матери — Калина Пелагея Михайловна.

Она уточнила, что по информации обобщенного банка данных «Мемориал» Минобороны России, Александр Калин пропал без вести в ноябре 1941 года.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская область присоединится к акции «Всемирный день чистоты» Праздник каши пройдет в Пензе 29 сентября
В Пензенской области закупят транспорт для доставки пожилых сельчан в больницы Полиция дважды не приняла заявление о пропаже человека, которого позднее нашли мертвым
В Пензе организовали просмотр немого кино с участием Мозжухина Пензенское районное управление АО «Транснефть – Дружба» провело учения на реке Суре
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement