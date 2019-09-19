Пензенские активисты начали поиски родных бойца Александра Калина, пропавшего в 1941 году Общество

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Представители Поискового движения России обратились к жителям Пензы с просьбой помочь найти родственников уроженца Пензы Александра Калина, останки которого обнаружены активистами отряда «Рубеж» на территории Запорожской области Украины.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, личность мужчины 1922 года рождения удалось установить благодаря медальону, в котором был указан его адрес: Пенза, улица Московская, 60, а также имя матери — Калина Пелагея Михайловна.

Она уточнила, что по информации обобщенного банка данных «Мемориал» Минобороны России, Александр Калин пропал без вести в ноябре 1941 года.