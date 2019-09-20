Заречный вышел в финал конкурса «Миллион «Росатома» Общество

Заречный, 20 сентября 2019. PenzaNews. Город Заречный Пензенской области вслед за Волгодонском и Северском вышел в финал конкурса «Миллион «Росатома».

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Для этого выполнено оба обязательных условия. Десятая часть жителей закрытого административно-территориального образования приняла участие в голосовании в мобильном приложении «Гражданин страны «Росатом». Из них более 10% в комментарии ответили на вопрос о том, чем они могут помочь своему городу.

Как сообщается на сайте мэрии Заречного, 85% жителей, принявших участие в голосовании, высказались в пользу развития ЗАТО в сфере культуры.

Во втором этапе конкурса горожане должны будут выбрать конкретный проект для финансирования.

Организатором конкурса «Миллион «Росатома» и разработчиком мобильного приложения «ГСР» является некоммерческое партнерство «Информационный альянс «Атомные города». Его основной задачей является вовлечение жителей в развитие своих городов.

Гражданам предлагалось определить одну из социально-экономических сфер, на развитие которой целесообразно направить 1 млн. рублей. При этом в ходе голосования они могли заявить о своей личной готовности принять участие в реализации проектов.

По условиям конкурса, каждый город, прошедший во второй тур, гарантированно получит 1 млн. рублей.