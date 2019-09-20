Станционный колокол установлен на вокзале Пенза-I Общество

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Скульптурная композиция «Станционный колокол» установлена на перроне первого пути железнодорожного вокзала Пенза-I.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина, арт-объект передан в дар от местного жителя в честь 145-летия КбшЖД.

По ее словам, стойку изготовили работники сервисного локомотивного депо Пензенского региона Куйбышевской магистрали.

«Теперь фирменные поезда с железнодорожного вокзала Пенза-I будут отправляться со старинным звоном колокола. Любой желающий может не только сфотографироваться на фоне культурного объекта, но и попробовать себя в роли дежурного по станции, подавать сигналы станционного колокола», — пояснила собеседница агентства.

Станционный колокол сделан из сплава латуни и меди. Его высота составляет 22 см, вес — около 7 кг.

На внешней поверхности выгравирована надпись «РЖД».