В Кузнецке открыта новая доска почета Общество

Кузнецк, 22 сентября 2019. PenzaNews. Новая доска почета, установленная неподалеку от здания администрации Кузнецка Пензенской области на средства гранта в рамках конкурса на благоустройство малых городов и исторических поселений, торжественно открыта в минувшую субботу, 21 сентября.

Фото: Gorodkuzneck.ru

Церемония стала частью торжеств, посвященных Дню города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за достигнутые трудовые успехи на доску почета занесены фамилии 18 жителей Кузнецка, а также названия 12 предприятий, вклад которых в развитие города признан наиболее значимым.

Так, отмечены результаты работы сборщика обуви пошивочного цеха ООО «Спецзаказ» Камиля Абубикярова, эндокринолога кузнецкой межрайонной больницы Ирины Абушахмановой, измерителя электрических параметров радиодеталей ООО «Кузнецкий завод конденсаторов» Александра Белякова, соцработника комплексного центра социального обслуживания населения Кузнецка Надежды Букиной и ведущего специалиста МФЦ Людмилы Варфоломеевой.

Кроме того, в галерее почета размещены фотографии слесаря АО «Кузнецкмежрайгаз» Владимира Демидова, педагога детской школы искусств Натальи Зотовой, водителя МКУП «Дорсервис» Фярида Ишкулова, замначальника пожарно-спасательной части №6 второго отряда ФПС Михаила Кечутова, рабочего МКУП «Зеленый город» Анатолия Козина, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности школы №15 Рината Музафярова и воспитателя детсада №36 Марии Осетровой.

Помимо этого, поощрены техник ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №1» Ольга Пантюхина, член секции по лыжным гонкам МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Рубин» Сергей Полонский, инженер по надзору и эксплуатации кабельных линий АО «Горэлектросеть» Андрей Рябов, главный бухгалтер ООО «Кузнецкий мебельный комбинат» Екатерина Рукавишникова, швея пятого разряда индивидуального предпринимателя Марии Пиуновой Татьяна Стряпухина и заместитель начальника ОМВД – начальника следственного отдела МВД России по городу Кузнецку Ирина Шадчнева.

Также на доску почета занесены коллективы МУП «Водоканал», кузнецкого музыкального колледжа, межрайонной стоматологической поликлиники, школы №14, центра детского творчества, детсада №27, филиала «Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов» МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка», спортивно-оздоровительного комплекса «Рубин», индивидуального предпринимателя Марата Абушахманова, ООО «Металлоптторг», торгово-развлекательного центра «Гулливер» и мебельной фабрики «Альбина».