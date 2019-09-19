В Пензе объявлен конкурс на размещение рекламы на 42 конструкциях Общество

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы» проведет 7 октября конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 42 отдельно стоящих рекламных конструкций.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок на него продлится по 30 сентября включительно. Вскрытие конвертов запланировано на 2 октября.

На конкурс выставлены стелы, пилоны и щитовые конструкции с размером рекламного поля 6 на 3 метра. 27 из них расположены на трассе М5 «Урал» в черте Пензы, другие — на улицах Суворова, Беляева, Строителей, Измайлова, Байдукова, Перспективной и Бийской, а также на проспекте Победы.

Согласно конкурсной документации, все рекламные поверхности освещаются.

По щитовым конструкциям договор планируется заключить на 7 лет, по стелам и пилонам — на 5.