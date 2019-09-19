EN
22:41:21 Понедельник, 23 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»: «Лекарства движутся по кругу? Минуя больных и принося миллиарды»

В Пензе объявлен конкурс на размещение рекламы на 42 конструкциях

17:46 | 23.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Рекламная служба города Пензы» проведет 7 октября конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 42 отдельно стоящих рекламных конструкций.

В Пензе объявлен конкурс на размещение рекламы на 42 конструкциях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок на него продлится по 30 сентября включительно. Вскрытие конвертов запланировано на 2 октября.

На конкурс выставлены стелы, пилоны и щитовые конструкции с размером рекламного поля 6 на 3 метра. 27 из них расположены на трассе М5 «Урал» в черте Пензы, другие — на улицах Суворова, Беляева, Строителей, Измайлова, Байдукова, Перспективной и Бийской, а также на проспекте Победы.

Согласно конкурсной документации, все рекламные поверхности освещаются.

По щитовым конструкциям договор планируется заключить на 7 лет, по стелам и пилонам — на 5.

Загрузка...
Читайте также
Житель Заречного объявлен в розыск Компания «Т Плюс» начала подачу тепла в Пензе
В Пензе компания выплатила 1 млн. рублей долгов по зарплате В Пензенской области уничтожено 7 тонн груш из Польши
В Пензенской области 4,6 тыс. учащихся пройдут тестирование на платформе «Билет в будущее» Прокуратура обнародовала результаты проверки по факту конфликта в «Солнечной долине»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement