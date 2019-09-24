В Пензе составлено около 330 протоколов за торговлю в неустановленных местах Общество

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Должностные лица органов местного самоуправления составили около 330 протоколов за торговлю в Пензе в неустановленных местах в период с мая 2019 года по настоящее время. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства городской администрации Ольга Жовтяк.

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Она напомнила, что альтернативой стихийной торговле являются рынки и ярмарки.

«На территории города созданы необходимые условия, отвечающие требованиям санитарного законодательства — реализовать продукцию можно в 200 стационарных предприятиях торговли и фреш-зонах при них, на территории двух действующих рынков и 27 сезонных ярмарок и ярмарок выходного дня», — сказала Ольга Жовтяк в ходе совещания в мэрии во вторник, 24 сентября.

Она добавила, что в период сбора урожая на территории ярмарок для жителей, представителей личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств выделены места для реализации сельхозпродукции.

«Места для граждан предоставляются бесплатно, стоимость аренды для владельцев личного подсобного хозяйства — от 20 рублей», — отметила начальник управления.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на базе универсального и сельскохозяйственного рынков на улице Бакунина в Пензе организовано 790 мест для торговли, на ярмарках — более 1,7 тыс.