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Губернатор призвал поэтапно убирать ограждения, установленные на Соборной площади

14:26 | 24.09.2019 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал поэтапно убирать ограждения с территории строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе, чтобы жители имели возможность гулять по ней и видеть этапы достройки храма.

Губернатор призвал поэтапно убирать ограждения, установленные на Соборной площади

Фото: Pnzreg.ru

«Что касается Соборной площади, то ее надо постепенно, насколько позволяет проведение строительных работ, освобождать от заграждений. Территория Спасского кафедрального собора должна быть открыта для людей. Пусть они приходят сюда, гуляют, видят, как достраивается православный храм», — сказал глава региона в ходе выездного совещания на объекте во вторник, 24 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, губернатор также оценил ход отделочных работ в основном здании культового сооружения и высказал ряд замечаний.

Кроме того, участники выездного совещания обсудили варианты организации парковочного пространства рядом с собором.

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