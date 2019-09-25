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Виадук в районе Монтажного закроют на ремонт с 7 октября

09:23 | 25.09.2019 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Проезд по виадуку в районе поселка Монтажный, благодаря которому движение автотранспорта из Заречного Пензенской области в направлении федеральной трассы М5 «Урал» осуществляется над железной дорогой, связывающей Москву и Самару, будет полностью закрыт с 7 октября. Об этом сообщает управление общественных связей закрытого административно-территориального образования.

Виадук в районе Монтажного закроют на ремонт с 7 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со своей стороны администрация Заречного сделает все возможное, чтобы ремонт был закончен раньше запланированного срока», — отметил заместитель главы администрации ЗАТО Илья Дильман.

Согласно данным портала госзакупок, на электронный аукцион подана только одна заявка — от ООО «Мостовик». Она признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 121 млн. 177 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Завершить работы требуется до 25 августа 2020 года. Специалистам предстоит заменить треть всех балок виадука.

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