Стела на въезде в Кузнецк дополнена подковой и короной Общество

Кузнецк, 25 сентября 2019. PenzaNews. Арт-объект «Царская подкова» украсил стелу на въезде в западную часть Кузнецка Пензенской области.

Фото: Gorodkuzneck.ru

«Это заслуга людей творчески одаренных, патриотичных, любящих свой город всем сердцем. Испокон веков на Руси подкова считалась символом счастья, теперь этот царский подарок станет брендом города Кузнецка, символом его успешного развития и людей, творящих историю своим трудом», — сказал глава администрации города Сергей Златогорский, комментируя это событие.

Он также поблагодарил за инициативу и кропотливый труд Александра Меньшова и специалистов ООО «Город кузнецов» — Дмитрия Козлова, Сергея и Максима Служаевых.

«Благодаря вам история города Кузнецка пополнилась еще одной страницей, которая по достоинству будет оценена потомками», — подчеркнул мэр.

Кроме того, Сергей Златогорский выразил признательность за оказанную помощь более чем 20 спонсорам, сообщает пресс-служба администрации города.