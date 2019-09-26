В Пензе на фестивале «Безопасный город» покажут спецтехнику и угостят кашей Общество

Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Выставка спецтехники и полевая кухня будут представлены на региональном этапе всероссийского фестиваля Росгвардии «Безопасный город», который состоится в Пензе на площади перед домом молодежи в предстоящий вторник 1 октября.

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Кроме машин можно будет увидеть форменное обмундирование и специальные средства управления Росгвардии, ознакомиться с техническим вооружением ФГУП «Охрана», попробовать свои силы в сдаче нормативов по сборке и разборке автомата Калашникова.

На полевой кухне сварят солдатскую кашу.

В рамках программы фестиваля также состоятся показательные выступления отряда мобильного особого назначения «Страж», концерт артистов центра культуры и досуга, военного оркестра Приволжского округа войск национальной гвардии России Заречного.

Кроме того, будут работать консультационные пункты, где любой желающий сможет получить информацию по вопросам работы в ведомстве, лицензирования и хранения оружия, современных технических средствах охраны квартир и домов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.