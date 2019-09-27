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В Пензе определены победители соревнований пожарных по скоростному подъему на 22 этаж

17:28 | 27.09.2019 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудник специального управления ФПС №22 МЧС России Алексей Гордеев стал лучшим в личном зачете по итогам областных соревнований газодымозащитников «Вертикальный вызов», впервые состоявшихся в Пензе в пятницу, 27 сентября, на одном из 22-этажных зданий жилого комплекса «Сурская Ривьера».

В Пензе определены победители соревнований пожарных по скоростному подъему на 22 этаж

Фото: 58.mchs.gov.ru

Второе место занял представитель пожарно-спасательной части №10 Денис Корнилов. Третий результат показал пожарный специального управления ФПС №22 МЧС России Денис Мурылев.

В командном зачете не было равных сотрудникам спецуправления ФПС №22 МЧС России. На втором и третьем местах оказались сотрудники 6-го отряда ФПС по Пензенской области и команда службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) соответственно.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, всего в соревнованиях приняли участие 35 пожарных. Им предстояло как можно быстрее преодолеть почти 400 ступеней и подняться на 22 этаж в полной экипировке.

Они стартовали друг за другом с интервалом в минуту.

Параллельно с состязаниями была организована выставка пожарной и аварийно-спасательной техники. Детально рассмотреть представленные образцы могли все желающие.

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