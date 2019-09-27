В Пензе изменены маршруты движения микроавтобусов №80 и №88Т Общество

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Маршруты автобусов малого класса №80 и №88Т изменены в Пензе с пятницы, 27 сентября, на время проведения реконструкции Бакунинского моста.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, соответствующее решение принято с учетом обращений, поступивших от жителей и перевозчиков.

Новая схема предусматривает, что микроавтобусы №80 «Пенза-III — улица Ладожская», которые обслуживает ООО «Автокомбинат», от остановки «Сбербанк» будут следовать по улицам Суворова, Володарского, Бакунина, Чехова, Суворова и далее по маршруту.

В свою очередь по маршруту №88Т «ГПЗ-24 — аэропорт», который обслуживает индивидуальный предприниматель Анатолий Ломакин, транспорт от остановки «Автоколонна №1546» поедет по улицам Измайлова, Автономной, Парковой, Тарханова, по Горбатову переулку, улицам Ерик, Злобина, Сердобской, Тухачевского, Баумана и далее по утвержденной схеме в обоих направлениях.