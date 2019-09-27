Почетный гражданин Заречного Александр Киреев умер за два дня до своего 87-летия Общество

Заречный, 27 сентября 2019. PenzaNews. Почетный гражданин Заречного Пензенской области Александр Киреев скончался за два дня до своего 87-летия.

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Как отмечается на сайте мэрии, его смерть стала полной неожиданностью для всех — он принимал активное участие в жизни города и вечером в пятницу, 27 сентября, планировал посетить концерт, посвященный предстоящему Дню работника атомной промышленности.

«В Заречном не найти такого человека, который не знал бы Александра Павловича. Но самое удивительное, что в Заречном мало людей, которых лично не знал сам Киреев. Его внимание к людям, феноменальная память на человеческие истории, живое участие в чужих судьбах всегда выделяли его среди остальных», — говорится в некрологе.

В нем особо подчеркивается, что за свою долгую жизнь Александр Киреев ни на одну должность не назначался.

«Его всегда избирали люди: первым секретарем горкома ВЛКСМ, секретарем парткома ППЗ [Пензенского приборостроительного завода], депутатом городского совета, первым секретарем горкома партии, председателем горисполкома. И на любом посту его ценили как дальновидного политика и грамотного хозяйственника. Кавалер двух орденов Трудового Красного Знамени, лауреат премии Совета министров СССР за проектирование и строительство Заречного, последние годы он скрупулезно работал над историей города, которому посвятил всю свою жизнь. Он и сам стал значимой частью этой истории Заречного, его легендой», — поясняется в тексте.

Представители администрации Заречного, городского собрания представителей, а также почетные граждане выразили глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Место и время прощания с Александром Киреевым станут известны позднее.