Инна Левченко объяснила, почему на стройплощадке ЖК «Тернопольский» не видно техники Общество

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Отсутствие техники на стройплощадке жилого комплекса «Тернопольский» на улице Рахманинова, за достройку которого после банкротства ОАО «Пензастрой» в рамках достигнутой договоренности с правительством региона взялась компания «Новое решение», связано с тем, что на проблемном объекте начат новый этап работ. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

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«Во-первых, работы по монтажу инженерных систем. Это внутренние системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Естественно, все это происходит внутри периметра дома. Штукатурные работы в четырех секциях закончены, работники в пятой и шестой секциях сейчас находятся», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также на данном этапе необходимо приступать к вертикальной планировке для последующего благоустройства территории, по этой причине требовалось убрать технику и бытовые помещения с земельного участка.

«Ни о какой приостановке [строительства] речи быть не может», — подчеркнула Инна Левченко, отметив, что опасения дольщиков на этот счет являются необоснованными.

По ее словам, компания «Новое решение», вложившая в завершение объекта значительную сумму денежных средств, продолжает следовать дорожной карте и намерена выполнить задачу по достройке дома.

Комментируя в целом ситуацию по проблемным объектам «Пензастроя», которые планируется ввести в эксплуатацию с использованием механизмов, предусмотренных региональным законом о поддержке обманутых дольщиков, Инна Левченко напомнила, что пока не вступило в силу определение Арбитражного суда Пензенской области о передаче объектов ЖСК «Единый» и 21 октября будет рассмотрена поданная на него жалоба.

Начальник Госжилстройтехинспекции уточнила, что после того, как кооператив получит права застройщика, в сжатые сроки будут переоформлены необходимые документы, в том числе разрешения на строительство и договоры аренды земельных участков, а председатель ЖСК сможет подписывать соглашения с подрядчиками и справки о стоимости выполненных работ и затрат для предоставления компаниям субсидий и земельных участков в аренду на льготных условиях.

«При этом работы на объектах не приостанавливаются», — сказала Инна Левченко, добавив, что некоторые дома «Пензастроя» планируется сдать в 2019 году.

В их числе она назвала первую очередь ЖК «Райки» и дом на улице 8 Марта, достройка которого ведется по процедуре смены застройщика.