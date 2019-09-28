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Врачи стабилизировали состояние граждан Узбекистана, попавших в ДТП в Пензенской области

17:10 | 28.09.2019 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Врачи межрайонной больницы в городе Нижнем Ломове Пензенской области стабилизировали состояние пятерых граждан Узбекистана, получивших травмы различной степени тяжести в ДТП на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом говорится в сообщении консульско-правового департамента министерства иностранных дел республики.

Врачи стабилизировали состояние граждан Узбекистана, попавших в ДТП в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«27 сентября 2019 года в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге М5 «Урал» пострадали пятеро граждан Узбекистана. Они с различными травмами и ушибами госпитализированы в нижнеломовскую межрайонную больницу. Представитель больницы заявил, что после оказания медицинской помощи состояние пострадавших стабилизировалось», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль.

Ранее в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что 27 сентября примерно в 10.00 в районе 539 км федеральной трассы М5 «Урал» на территории Нижнеломовского района произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Cobalt» и фуры «DAF».

В больницу были доставлены пятеро мужчин, ехавших в легковой машине: водитель 1989 года рождения и пассажиры 1970, 1991, 1992 и 1995 годов рождения.

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