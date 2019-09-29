Около четверти респондентов никогда не проходили диспансеризацию Общество

Пенза, 29 сентября 2019. PenzaNews. 24,8% респондентов никогда не проходили диспансеризацию. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 29 августа по 28 сентября 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Вопрос звучал следующим образом: «Когда Вы последний раз проходили диспансеризацию?»

Отвечая на него, вариант «В этом году» выбрали 25,6% участников опроса (128 пользователей), «В течение последних трех лет» — 25% (125 пользователей), «4–5 лет назад и более» — 22,6% (113 пользователей).

Затруднились с ответом 2% респондентов (10 пользователей).

По итогам опроса, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» с 30 июля по 28 августа 2019 года, 55% его участников оценили состояние своего здоровья как удовлетворительное.