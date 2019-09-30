Пензенская область присоединится к всероссийской тренировке по гражданской обороне Общество

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Силы и средства действующей в Пензенской области территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) планируется задействовать при проведении всероссийской тренировки по гражданской обороне (ГО), которая пройдет 1 и 2 октября.

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Намечено отработать теоретические знания и практические навыки должностных лиц и руководящего состава, отвечающего за защиту населения от различных видов угроз.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, особое внимание будет уделено достижению высокой слаженности при взаимодействии различных ведомств и подразделений с целью обеспечения устойчивого функционирования значимых объектов.

Жителям Пензенской области рекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике.