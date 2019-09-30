Пензенцам старше 60 лет предложили купить билет на поезд со скидкой в 50% Общество

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области старше 60 лет получили возможность приобрести билет в купейный вагон поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» со скидкой в размере 50% в ходе акции, приуроченной ко Дню пожилого человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, для того, чтобы воспользоваться специальными условиями, необходимо совершить покупку билета с 30 сентября по 2 октября, а даты поездки должны выпадать на период с 1 по 31 октября.

«Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг», — отметила собеседница агентства.

Валерия Митякина добавила, что подробные условия акции размещены на сайте компании «РЖД».