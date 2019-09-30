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В Пензенской области пройдет месячник по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и сигарет

14:32 | 30.09.2019 | Общество

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Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Месячник по борьбе с незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции стартует в Пензенской области в предстоящий вторник, 1 октября.

В Пензенской области пройдет месячник по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и сигарет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам губернатора Ивана Белозерцева, основными задачами являются выявление и пресечение фактов реализации продукции ненадлежащего качества.

«Жертвами контрафакта ежегодно становятся десятки жителей Пензенской области, преступники делают прибыль на их здоровье и жизнях. Мы должны объединить усилия и максимально обезопасить наших граждан», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 30 сентября.

Иван Белозерцев поручил во время месячника организовать работу телефонов доверия в каждом районе.

«Дайте информацию о них через районные газеты, на сайте администраций», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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