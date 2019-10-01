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В Заречном арт-объект «Пропуск» перенесли на новое место

15:44 | 01.10.2019 | Общество

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Заречный, 1 октября 2019. PenzaNews. Арт-объект «Пропуск», который шесть лет назад был установлен в Заречном Пензенской области около кинотеатра «Россия», перенесен на новое место.

В Заречном арт-объект «Пропуск» перенесли на новое место

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Теперь он располагается на проспекте 30-летия Победы неподалеку от здания театра юного зрителя.

«Решение было принято в прошлом году, перенесли вчера», — сообщил ИА «PenzaNews» начальник отдела архитектуры и строительства администрации Заречного Михаил Палаткин.

Он обратил внимание на то, что территория, где «Пропуск» находился до последнего времени, выглядит неприглядно — поблизости можно увидеть разрушенный фонтан, забор и нереконструируемое здание кинотеатра.

Место, где теперь стоит арт-объект, по словам Михаила Палаткина, в дальнейшем планируется благоустроить.

«Возможно, в рамках [формирования] комфортной городской среды мы вернем тот бульвар, который там был», — не исключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», арт-объект «Пропуск» был создан скульптором Германом Феоктистовым.

Он представляет собой композицию из окна с надписью «Предъяви пропуск» и сурового прапорщика из бронзы, стоящего рядом. На окне размещена мышь, которая символизирует то, что мимо защитников периметра никто не проскочит.

Арт-объект был открыт в торжественной обстановке 25 мая 2013 года. Событие приурочили к празднованию 55-летия Заречного.

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