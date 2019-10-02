Пензенские поисковики примут участие в окружном слете в Кирове Общество

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с председателем регионального отделения Поискового движения России Ларисой Казаковой примет участие в VI окружном слете «Никто не забыт!», который пройдет в Кирове с 3 по 5 октября.

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По словам Ларисы Казаковой, регион на мероприятии представят 20 бойцов отряда «Поиск-вездеход». Это школьники, а также студенты колледжей и вузов.

Активистов из всех регионов Приволжского федерального округа ждет конкурсная программа. Они будут соревноваться в восьми дисциплинах, в том числе в ориентировании и топографии, архивно-поисковой деятельности и военно-исторической викторине.

Также команды представят на суд жюри результаты экспедиций прошедшего полевого сезона. Будет оформлена экспозиция находок с полей сражений Великой Отечественной войны.

Пензенский отряд «Поиск-вездеход» в прежние годы дважды был удостоен гран-при окружного слета, а также по одному разу становился первым, вторым и третьим.