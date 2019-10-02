Пензенский губернатор поручил активнее привлекать к труду осужденных Общество

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил наладить взаимодействие исполнительных органов госвласти с региональным управлением ФСИН России с целью создания дополнительных рабочих мест для осужденных, отбывающих назначенное судом наказание в исправительных учреждениях.

Фото: Pnzreg.ru

«На территории региона сосредоточены немалые человеческие ресурсы, которые могут и должны быть использованы с пользой — как для самого осужденного, так и для общества», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в областном правительстве в среду, 2 октября.

Иван Белозерцев обратил внимание на важность трудовой деятельности осужденных.

«Утрата трудовых навыков ведет к снижению самооценки человека, находящегося в местах лишения свободы, приводит к алкоголизации, наркомании, бродяжничеству и агрессивному поведению, что становится причиной рецидива в совершении правонарушений», — пояснил губернатор.

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Он призвал руководство УФСИН России по Пензенской области активизировать сотрудничество с учреждениями здравоохранения и предприятиями ЖКХ.

«Больницы Пензенской области нуждаются в новых матрасах. Поролон для их пошива производится на заводе в нашем регионе. Наладьте производственные связи и начните изготовление матрасов. [...] Предлагайте свои услуги региональным операторам [по обращению с твердыми коммунальными отходами], нехватка контейнеров есть», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к руководству управления.

Кроме того, глава региона предложил активнее искать заказы в районах области.

«Сделайте презентацию имеющихся возможностей, просчитайте, сколько будет стоить тот или иной проект, отправьте свои предложения главам муниципальных образований», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

По официальной информации, наказание, связанное с лишением свободы, в Пензенской области отбывают более 4,1 тыс. человек. Из них трудоустроены 32%.

В исправительных учреждениях производятся пластиковые окна, мягкий инвентарь, металлические барьерные ограждения, деревянная мебель, контейнеры для мусора и другая продукция для заказчиков из Пензенской, Самарской областей, Москвы и других городов.