За девять месяцев программой «Доступная среда» охвачено 12 почтовых отделений региона Общество

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Двенадцать отделений почтовой связи в Пензе, Пензенском, Башмаковском, Никольском и Нижнеломовском районах адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда» за девять месяцев 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Юлия Кириллова.

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«В ближайшее время завершится ремонт еще 21 объекта», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что к концу года число адаптированных почтовых отделений достигнет 113.

«Отделения с безбарьерной средой оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения. Для людей со слабым зрением использована напольная тактильная плитка, и размещены надписи, выполненные шрифтом Брайля. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию, оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями», — пояснила Юлия Кириллова.

По ее словам, во всех остальных отделениях с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж о порядке оказания услуг людям с инвалидностью.