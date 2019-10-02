EN
17:31:26 Среда, 2 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

За девять месяцев программой «Доступная среда» охвачено 12 почтовых отделений региона

16:10 | 02.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Двенадцать отделений почтовой связи в Пензе, Пензенском, Башмаковском, Никольском и Нижнеломовском районах адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда» за девять месяцев 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Пензенской области – филиала ФГУП «Почта России» Юлия Кириллова.

За девять месяцев программой «Доступная среда» охвачено 12 почтовых отделений региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ближайшее время завершится ремонт еще 21 объекта», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что к концу года число адаптированных почтовых отделений достигнет 113.

«Отделения с безбарьерной средой оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения. Для людей со слабым зрением использована напольная тактильная плитка, и размещены надписи, выполненные шрифтом Брайля. По просьбе посетителя операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию, оказывать всю необходимую помощь. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями», — пояснила Юлия Кириллова.

По ее словам, во всех остальных отделениях с сотрудниками проведен дополнительный инструктаж о порядке оказания услуг людям с инвалидностью.

Загрузка...
Читайте также
Заречный примет участие в проекте «Театр наций – театрам атомных городов» Пензенский губернатор поручил активнее привлекать к труду осужденных
Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве знакомого В Заречном будет продолжено строительство велодорожки
Пензенские поисковики примут участие в окружном слете в Кирове В Богословке выясняют причины пожара в одноэтажном здании
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement