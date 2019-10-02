Пензенский областной суд отметил 80-летие Общество

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Пензенского областного суда, состоялось в филармонии в среду, 2 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что суд является ровесником Пензенской области, а его становление тесно переплетено с историей региона.

«Времена были непростые, постоянно менялось законодательство. В этих условиях судьям приходилось принимать справедливые решения в интересах людей, в интересах государства», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что пензенских судей отличают профессионализм и верность служебному долгу.

В ходе мероприятия Иван Белозерцев вручил коллективу областного суда почетную грамоту и памятный подарок.

Некоторые работники были награждены почетным знаком «Во славу земли пензенской» и благодарностями, сообщает пресс-служба регионального правительства.