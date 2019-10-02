EN
04:31:08 Четверг, 3 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский областной суд отметил 80-летие

18:28 | 02.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Пензенского областного суда, состоялось в филармонии в среду, 2 октября.

Пензенский областной суд отметил 80-летие

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что суд является ровесником Пензенской области, а его становление тесно переплетено с историей региона.

«Времена были непростые, постоянно менялось законодательство. В этих условиях судьям приходилось принимать справедливые решения в интересах людей, в интересах государства», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что пензенских судей отличают профессионализм и верность служебному долгу.

В ходе мероприятия Иван Белозерцев вручил коллективу областного суда почетную грамоту и памятный подарок.

Некоторые работники были награждены почетным знаком «Во славу земли пензенской» и благодарностями, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Загрузка...
Читайте также
В Сердобском районе ветеран боевых действий осужден за хранение ружья и взрывчатых веществ Волков и Котов подписали соглашение о социальном партнерстве
За девять месяцев программой «Доступная среда» охвачено 12 почтовых отделений региона Пензенский губернатор поручил активнее привлекать к труду осужденных
Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве знакомого В Заречном будет продолжено строительство велодорожки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement