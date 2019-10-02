Волков и Котов подписали соглашение о социальном партнерстве Общество

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Соглашение между администрацией Пензы, областной федерацией профсоюзов и объединениями работодателей города заключено в среду, 2 октября.

Фото: Penza-gorod.ru

Подписи под документом поставили и.о. мэра Сергей Волков и председатель федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, стороны договорились содействовать развитию производства, улучшению качества продукции, повышению производительности труда, а также занятости населения и своевременной выплате зарплаты.

Кроме того, соглашение затрагивает такие вопросы, как сохранение объемов и качества бесплатно предоставляемых социально значимых госуслуг в сферах образования, охраны здоровья, здравоохранения, культуры и спорта, обеспечение безопасности работников в процессе трудовой деятельности.