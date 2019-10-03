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В пензенском министерстве труда проводили на пенсию Александра Лебедева

12:22 | 03.10.2019 | Общество

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Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Коллектив Минтруда Пензенской области проводил на заслуженный отдых начальника управления труда, демографии и трудовой миграции Александра Лебедева.

В пензенском министерстве труда проводили на пенсию Александра Лебедева

Фото: Trud.pnzreg.ru

Обращаясь к коллеге в ходе мероприятия, организованного по этому случаю, министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан выразил Александру Лебедеву признательность за безупречную работу, пожелал ему крепкого здоровья, оптимизма, добра и благополучия.

Руководитель ведомства также выразил надежду на то, что после выхода на пенсию тот войдет в общественный совет при министерстве.

Как сообщает пресс-служба Минтруда Пензенской области, Александр Лебедев посвятил сфере занятости населения около 30 лет жизни. Он прошел путь от специалиста первой категории отдела содействия предпринимательству и самозанятости до начальника управления труда, демографии и трудовой миграции. За время работы проявил себя как профессионал высокого уровня, готовый делиться опытом с молодыми коллегами.

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